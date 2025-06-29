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Парламентская делегация Азербайджана не будет участвовать в заседании в Москве

Парламентская делегация Азербайджана не будет участвовать в заседании в Москве Парламентская делегация во главе с первым заместителем председателя Милли Меджлиса Али Ахмедовым не будет участвовать в 23-м заседании межпарламентской комиссии по сотрудничеству между Азербайджаном и РФ, которое должно было состояться в Москве.
Милли Меджлис
29 июня 2025 г. 16:13
Парламентская делегация Азербайджана не будет участвовать в заседании в Москве

Парламентская делегация во главе с первым заместителем председателя Милли Меджлиса Али Ахмедовым не будет участвовать в 23-м заседании межпарламентской комиссии по сотрудничеству между Азербайджаном и РФ, которое должно было состояться в Москве.

Об этом Report сообщили в отделе прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса.

Причиной отмены визита являются демонстративные, целенаправленные убийства и акты насилия на этнической почве, совершенные правоохранительными органами Российской Федерации против азербайджанцев в Екатеринбурге без суда и следствия, а также систематический характер подобных случаев в последнее время.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan parlamentinin nümayəndə heyəti Moskvada keçiriləcək iclasda iştirak etməyəcək

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