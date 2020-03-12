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Парламент выносит на обсуждение законопроект "О репродуктивном здоровье"

Парламент выносит на обсуждение законопроект О репродуктивном здоровье

© pexels.com

В весенней сессии парламента Азербайджана рассмотрят законопроект "О репродуктивном здоровье", обсуждение которого затянулось на несколько лет.

Как сообщает Report, документ включен в план законодательных работ весенней сессии Милли Меджлиса в 2020 году.

Кроме того, в ходе весенней сессии будет обсужден законопроект "О донорстве человеческих органов и трансплантации".

После принятия закона "О репродуктивном здоровье" в Азербайджане запретят планирование пола ребенка. В проекте отмечается, что за исключением случаев появления генетических болезней, связанных с полом, при применении вспомогательных репродуктивных технологий планирование пола ребенка запрещается.

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