Парламент выносит на обсуждение законопроект "О репродуктивном здоровье"

В весенней сессии парламента Азербайджана рассмотрят законопроект "О репродуктивном здоровье", обсуждение которого затянулось на несколько лет.

Как сообщает Report, документ включен в план законодательных работ весенней сессии Милли Меджлиса в 2020 году.

Кроме того, в ходе весенней сессии будет обсужден законопроект "О донорстве человеческих органов и трансплантации".

После принятия закона "О репродуктивном здоровье" в Азербайджане запретят планирование пола ребенка. В проекте отмечается, что за исключением случаев появления генетических болезней, связанных с полом, при применении вспомогательных репродуктивных технологий планирование пола ребенка запрещается.