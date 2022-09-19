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Парламент утвердит соглашение между Азербайджаном и Узбекистаном

Парламент утвердит соглашение между Азербайджаном и Узбекистаном Милли Меджлис утвердит соглашение между Азербайджаном и Узбекистаном о международных автомобильных перевозках.
Милли Меджлис
19 сентября 2022 г. 11:32
Парламент утвердит соглашение между Азербайджаном и Узбекистаном

Милли Меджлис утвердит соглашение между Азербайджаном и Узбекистаном о международных автомобильных перевозках.

Как сообщает Report, этот вопрос был включен в повестку дня сегодняшнего заседания парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

На заседании депутаты обсудят законопроект об утверждении "Соглашения о международных автомобильных перевозках между правительством Азербайджанской Республики и правительством Республики Узбекистан".

Ожидается, что после обсуждений документ будет рекомендован на обсуждение на пленарном заседании парламента.

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Версия на английском языке Azerbaijani parliament to approve agreement between Azerbaijan and Uzbekistan
Версия на азербайджанском языке Parlament Azərbaycanla Özbəkistan arasında imzalanan sazişi təsdiqləyəcək

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