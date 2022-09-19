Парламент утвердит соглашение между Азербайджаном и Узбекистаном

Милли Меджлис утвердит соглашение между Азербайджаном и Узбекистаном о международных автомобильных перевозках.

Милли Меджлис утвердит соглашение между Азербайджаном и Узбекистаном о международных автомобильных перевозках.

Как сообщает Report, этот вопрос был включен в повестку дня сегодняшнего заседания парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

На заседании депутаты обсудят законопроект об утверждении "Соглашения о международных автомобильных перевозках между правительством Азербайджанской Республики и правительством Республики Узбекистан".

Ожидается, что после обсуждений документ будет рекомендован на обсуждение на пленарном заседании парламента.