Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном

    Милли Меджлис
    • 01 мая, 2026
    • 12:39
    Парламент утвердил поправки о гендерном равенстве в оплате труда

    Парламент Азербайджана принял в окончательном чтении поправки, направленные на устранение гендерной дискриминации в оплате труда.

    Как сообщает Report, проект рассмотрен на пленарном заседании Милли Меджлиса.

    Документ предусматривает изменения в Трудовой кодекс и закон "О гарантиях гендерного равенства". Работодателей обяжут обеспечивать равную оплату труда независимо от пола за одинаковую или за работу равной ценности.

    Критерии равноценности включают условия труда, характер трудовой функции и тарифно-квалификационные характеристики, закрепленные в действующих справочниках.

    Необходимость поправок обоснована международными обязательствами Азербайджана, в том числе Конвенцией №100 Международной организации труда и Европейской социальной хартией, которые требуют равной оплаты за труд равной ценности. В действующем законодательстве этот принцип ограничен рамками "одинаковой или аналогичной работы".

    Законопроект также уточняет нормы о равной оплате, включая заработную плату, премии и другие стимулирующие выплаты для работников с одинаковой квалификацией, условиями труда и ценностью выполняемой работы.

    Кроме того, предлагается новая редакция статьи 9.1 профильного закона для устранения существующих ограничений.

    Милли Меджлис Гендерное равенство Оплата труда
    Əməkhaqqında cinsə görə ayrı-seçkiliyin qarşısının alınması təklifi qəbul edilib

    Последние новости

    Лента новостей