    Парламент утвердил бюджет Госфонда соцзащиты на 2026 год во втором чтении

    • 02 декабря, 2025
    • 16:21
    Парламент утвердил бюджет Госфонда соцзащиты на 2026 год во втором чтении

    Милли Меджлис утвердил во втором чтении законопроект о бюджете Государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ) на 2026 год.

    Как сообщает Report, документ был рассмотрен на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

    Согласно проекту, расходы фонда в 2026 году составят 8 млрд 483,1 млн манатов, что на 10,5% больше по сравнению с 2025 годом. Предусматривается, что 8 млрд 323,1 млн манатов будут покрыты за счет доходов ГФСЗ, увеличившихся на 9,3%, а 160 млн манатов - за счет неиспользованного остатка средств текущего года, который вырос в 2,7 раза.

    Основная часть расходов фонда направлена на выплату трудовых пенсий, пособий за счет социальных страховых взносов, а также на содержание аппарата ГФСЗ и структурных подразделений.

    По итогам обсуждений законопроект был вынесен на голосование и принят во втором чтении.

