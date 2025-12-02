Парламент утвердил бюджет Госфонда соцзащиты на 2026 год во втором чтении

Милли Меджлис утвердил во втором чтении законопроект о бюджете Государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ) на 2026 год.

Как сообщает Report, документ был рассмотрен на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

Согласно проекту, расходы фонда в 2026 году составят 8 млрд 483,1 млн манатов, что на 10,5% больше по сравнению с 2025 годом. Предусматривается, что 8 млрд 323,1 млн манатов будут покрыты за счет доходов ГФСЗ, увеличившихся на 9,3%, а 160 млн манатов - за счет неиспользованного остатка средств текущего года, который вырос в 2,7 раза.

Основная часть расходов фонда направлена на выплату трудовых пенсий, пособий за счет социальных страховых взносов, а также на содержание аппарата ГФСЗ и структурных подразделений.

По итогам обсуждений законопроект был вынесен на голосование и принят во втором чтении.