Парламент Турции передаст Милли Меджлису председательство в ТюркПА

18 декабря в Баку пройдет IX пленарное заседание Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран (ТюркПА). До начала заседания состоится собрание Совета Ассамблеи и председательство перейдет от Великого национального собрания Турции к Милли Меджлису Азербайджана.

Об этом Report сообщили в ММ.

На мероприятии будут присутствовать делегации во главе с председателями парламентов стран-членов структуры, а также представители международных организаций и тюркских структур по сотрудничеству.

В повестку пленарного заседания включен ряд вопросов, в том числе принятие юридических документов организации.

По итогам пленарного заседания будет принята Бакинская декларация.