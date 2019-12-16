 Наверх

Парламент Турции передаст Милли Меджлису председательство в ТюркПА

Парламент Турции передаст Милли Меджлису председательство в ТюркПА

18 декабря в Баку пройдет IX пленарное заседание Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран (ТюркПА). До начала заседания состоится собрание Совета Ассамблеи и председательство перейдет от Великого национального собрания Турции к Милли Меджлису Азербайджана. 

Об этом Report сообщили в ММ. 

На мероприятии будут присутствовать делегации во главе с председателями парламентов стран-членов структуры, а также представители международных организаций и тюркских структур по сотрудничеству. 

В повестку пленарного заседания включен ряд вопросов, в том числе принятие юридических документов организации. 

По итогам пленарного заседания будет принята Бакинская декларация. 

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!