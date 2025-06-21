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Парламент проголосовал в первом чтении за усовершенствование понятия "территориальная оборона"

Парламент проголосовал в первом чтении за усовершенствование понятия "территориальная оборона" Парламент проголосовал в первом чтении за усовершенствование понятия "территориальная оборона"
Милли Меджлис
21 июня 2025 г. 12:53
Парламент проголосовал в первом чтении за усовершенствование понятия территориальная оборона

Милли Меджлис принял в первом чтении законопроект об усовершенствовании понятия "территориальная оборона" в законе "Об обороне".

Как сообщает Report, предлагаемые изменения в закон были вынесены на обсуждение на сегодняшнем пленарном заседании внеочередной сессии парламента.

Согласно документу, под "территориальной обороной" подразумевается комплекс общегосударственных военных и специальных мероприятий, осуществляемых для выполнения задач по охране и защите территории страны, в том числе государственной границы Азербайджана.

Представленный законопроект был подготовлен с целью совершенствования нормы, связанной с территориальной обороной.

Отмечается, что анализ результатов 44-дневной Отечественной войны и антитеррористических операций создал необходимость пересмотра вопросов территориальной обороны в нашей стране.

В законопроекте также подчеркивается, что предлагается осуществление территориальной обороны ВС Азербайджана во взаимодействии с государственными органами (учреждениями), органами местного самоуправления и юридическими лицами, а порядок организации, подготовки и обеспечения территориальной обороны будет определяться Положением о территориальной обороне Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке MM qanunvericilikdə "ərazi müdafiəsi" anlayışının təkmilləşdirilməsini qəbul edib

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