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Принят проект о лишении свободы на 10 лет за торговлю сильнодействующими веществами

Принят проект о лишении свободы на 10 лет за торговлю сильнодействующими веществами В Азербайджане занимающиеся незаконным оборотом с целью сбыта сильнодействующих или ядовитых веществ будут лишаться свободы сроком на 10 лет.
Милли Меджлис
26 апреля 2022 г. 13:37
Принят проект о лишении свободы на 10 лет за торговлю сильнодействующими веществами

В Азербайджане занимающиеся незаконным оборотом с целью сбыта сильнодействующих или ядовитых веществ будут лишаться свободы сроком на 10 лет.

Как сообщает Report, это нашло отражение в поправках в Уголовный кодекс, вынесенных сегодня на обсуждение в третьем чтении на заседании парламента.

Поправкой совершение действий, предусмотренных в статьях 240.1, 240.2 и 240.3 (статья 240: незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта), в особо крупных размерах в отношении сильнодействующих веществ будет наказываться лишением свободы на срок от 6 до 10 лет.

Документ был вынесен на голосование и принят в III чтении.

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Версия на азербайджанском языке Parlament güclü təsir edən maddələri satanların 10 il həbs olunmasına dair layihəni qəbul edib

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