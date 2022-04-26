Принят проект о лишении свободы на 10 лет за торговлю сильнодействующими веществами

В Азербайджане занимающиеся незаконным оборотом с целью сбыта сильнодействующих или ядовитых веществ будут лишаться свободы сроком на 10 лет.

В Азербайджане занимающиеся незаконным оборотом с целью сбыта сильнодействующих или ядовитых веществ будут лишаться свободы сроком на 10 лет.

Как сообщает Report, это нашло отражение в поправках в Уголовный кодекс, вынесенных сегодня на обсуждение в третьем чтении на заседании парламента.

Поправкой совершение действий, предусмотренных в статьях 240.1, 240.2 и 240.3 (статья 240: незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта), в особо крупных размерах в отношении сильнодействующих веществ будет наказываться лишением свободы на срок от 6 до 10 лет.

Документ был вынесен на голосование и принят в III чтении.