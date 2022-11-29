Парламент принял проект об учреждении политпартий в составе 50 человек

Парламент принял в первом чтении проект о создании политических партий в составе не менее 50 человек.

Парламент принял в первом чтении проект о создании политических партий в составе не менее 50 человек.

Как сообщает Report, это отражено в новом законопроекте "О политических партиях", который был рассмотрен в первом чтении на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

Согласно проекту, в Азербайджане могут создаваться политические партии в составе не менее 50 полностью дееспособных граждан (учредителей).

Напомним, что в первоначальной версии проекта политическая партия могла быть учреждена не менее 200 полностью дееспособными гражданами (учредителями) Азербайджанской Республики, постоянно проживающими на территории Азербайджана в течение последних 20 лет.

Проект был принят в первом чтении.