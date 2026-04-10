Парламент принял в первом чтении поправки о гендерном равенстве в оплате труда

Парламент Азербайджана принял в первом чтении поправки, направленные на устранение гендерной дискриминации в оплате труда.

Как сообщает Report, проект рассмотрен на пленарном заседании Милли Меджлиса.

Документ предусматривает изменения в Трудовой кодекс и закон "О гарантиях гендерного равенства". Работодателей обяжут обеспечивать равную оплату труда независимо от пола за одинаковую или за работу равной ценности.

Критерии равноценности включают условия труда, характер трудовой функции и тарифно-квалификационные характеристики, закрепленные в действующих справочниках.

Необходимость поправок обоснована международными обязательствами Азербайджана, в том числе Конвенцией №100 Международной организации труда и Европейской социальной хартией, которые требуют равной оплаты за труд равной ценности. В действующем законодательстве этот принцип ограничен рамками "одинаковой или аналогичной работы".

Законопроект также уточняет нормы о равной оплате, включая заработную плату, премии и другие стимулирующие выплаты для работников с одинаковой квалификацией, условиями труда и ценностью выполняемой работы.

Кроме того, предлагается новая редакция статьи 9.1 профильного закона для устранения существующих ограничений.