Парламент принял в первом чтении поправки о гендерном равенстве в оплате труда

    Парламент Азербайджана принял в первом чтении поправки, направленные на устранение гендерной дискриминации в оплате труда.

    Как сообщает Report, проект рассмотрен на пленарном заседании Милли Меджлиса.

    Документ предусматривает изменения в Трудовой кодекс и закон "О гарантиях гендерного равенства". Работодателей обяжут обеспечивать равную оплату труда независимо от пола за одинаковую или за работу равной ценности.

    Критерии равноценности включают условия труда, характер трудовой функции и тарифно-квалификационные характеристики, закрепленные в действующих справочниках.

    Необходимость поправок обоснована международными обязательствами Азербайджана, в том числе Конвенцией №100 Международной организации труда и Европейской социальной хартией, которые требуют равной оплаты за труд равной ценности. В действующем законодательстве этот принцип ограничен рамками "одинаковой или аналогичной работы".

    Законопроект также уточняет нормы о равной оплате, включая заработную плату, премии и другие стимулирующие выплаты для работников с одинаковой квалификацией, условиями труда и ценностью выполняемой работы.

    Кроме того, предлагается новая редакция статьи 9.1 профильного закона для устранения существующих ограничений.

    MM əməkhaqqında cinsə görə ayrı-seçkiliyin qarşısının alınması təklifini ilk oxunuşda qəbul edib

    Милли Меджлис: Обучение детей погибших саперов будет оплачиваться из бюджет

    ООН: Ливан столкнется с кризисом продовольствия из-за ударов Израиля

    В Баку оглашен обвинительный акт по делу членов группы, занимавшейся транзитом наркотиков из Ирана

    Инга Ругинене: Мы оценили потенциал для развития отношений Литвы и Азербайджана - ЭКСКЛЮЗИВ

    В Баку прогнозируется 16 градусов тепла, в районах - дожди

    В Армении в результате ДТП погибло 5 человек

    В Азербайджане готовят закон об искусственном интеллекте

    Милли Меджлис принял поправки об ужесточении наказания за терроризм в первом чтении

