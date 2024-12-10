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Парламент принял в III чтении поправки в Миграционный кодекс

Парламент принял в III чтении поправки в Миграционный кодекс Парламент принял в третьем чтении правила освобождения иностранцев и лиц без гражданства, принудительно помещенных в центры содержания нелегальных мигрантов.
Милли Меджлис
10 декабря 2024 г. 12:19
Парламент принял в III чтении поправки в Миграционный кодекс

Парламент принял в третьем чтении правила освобождения иностранцев и лиц без гражданства, принудительно помещенных в центры содержания нелегальных мигрантов.

Как сообщает Report, это нашло отражение в законопроекте о внесении изменений в Миграционный кодекс, вынесенном на обсуждение на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

Согласно законопроекту, срок пребывания иностранцев и лиц без гражданства в центре будет исчисляться с момента их принятия в соответствии с решением об их размещении в учреждении. Вопрос о продлении срока содержания или освобождении таких лиц должен быть решен до истечения срока, указанного в данном решении.

Начальник центра должен будет уведомить об этом соответствующий орган исполнительной власти в устной или письменной форме за 1 рабочий день до истечения срока размещения лица в центре. За исключением случаев продления срока содержания на основании решения суда, решение о продлении срока содержания или освобождении иностранцев и лиц без гражданства будет приниматься соответствующим органом исполнительной власти.

Кроме того, решение о продлении срока пребывания или освобождении лиц, содержащихся в центре, должно быть исполнено незамедлительно, как только оно поступит в центр.

Согласно еще одному предложенному изменению, если в течение семи дней с момента кончины лица, содержащегося в центре, не будет подано заявление о выдаче его тела, иностранец будет похоронен за счет государственных средств.

Законопроект о внесении изменений в Миграционный кодекс был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.

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Версия на английском языке Azerbaijani Parliament adopts amendments to Migration Code in third reading
Версия на азербайджанском языке Qanunsuz miqrantların saxlanılma mərkəzlərinə məcburi yerləşdirilənlərin azad edilməsi qaydaları son oxunuşda təsdiqlənib

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