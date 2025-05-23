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Парламент принял в I чтении изменения в закон "О прожиточном минимуме"

Парламент принял в I чтении изменения в закон "О прожиточном минимуме" Милли Меджлис Азербайджана принял в первом чтении изменения в закон "О прожиточном минимуме".
Милли Меджлис
23 мая 2025 г. 12:50
Парламент принял в I чтении изменения в закон О прожиточном минимуме

Милли Меджлис Азербайджана принял в первом чтении изменения в закон "О прожиточном минимуме".

Как сообщает Report, согласно изменению в законе, госорган (определяется соответствующей структурой исполнительной власти), будет определять нормы питания для лиц в медицинских, образовательных и социальных учреждениях на основе структуры минимальной потребительской корзины в Азербайджане.

Отмечено, что законопроект разработан с целью создания правовой основы для обновления норм питания лиц в медицинских учреждениях, образовательных учреждениях и учреждениях социальной сферы на территории страны и определения новых норм.

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Версия на азербайджанском языке “Yaşayış minimumu haqqında” qanuna dəyişiklik birinci oxunuşda qəbul edilib

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