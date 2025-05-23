Парламент принял в I чтении изменения в закон "О прожиточном минимуме"

Милли Меджлис Азербайджана принял в первом чтении изменения в закон "О прожиточном минимуме".

Милли Меджлис Азербайджана принял в первом чтении изменения в закон "О прожиточном минимуме".

Как сообщает Report, согласно изменению в законе, госорган (определяется соответствующей структурой исполнительной власти), будет определять нормы питания для лиц в медицинских, образовательных и социальных учреждениях на основе структуры минимальной потребительской корзины в Азербайджане.

Отмечено, что законопроект разработан с целью создания правовой основы для обновления норм питания лиц в медицинских учреждениях, образовательных учреждениях и учреждениях социальной сферы на территории страны и определения новых норм.