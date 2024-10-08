Парламент одобрил в первом чтении ужесточение наказания за загрязнение окружающей среды

Милли Меджлис в первом чтении одобрил увеличение штрафов за выброс бытовых отходов мимо мусорных контейнеров и урн.

Милли Меджлис в первом чтении одобрил увеличение штрафов за выброс бытовых отходов мимо мусорных контейнеров и урн.

Как сообщает Report, законопроект о поправках в Кодекс об административных правонарушениях обсуждался на сегодняшнем пленарном заседании.

Согласно поправкам, за выброс мусора в неположенных местах физические лица будут оштрафованы на 300 манатов, должностные лица - на 1000 манатов, а юридические лица - на 4000 манатов.

Если нарушение будет совершено повторно в течение года после вступления в силу решения о наложении административного взыскания, то физлица заплатят штраф в 1000 манатов, должностные лица - от 1500 до 2000 манатов либо будут привлечены к общественным работам на срок от 60 до 100 часов, а юрлица получат штраф от 5000 до 7000 манатов.

Кроме того, за несвоевременный вывоз бытовых отходов в специально отведенные места должностные лица будут оштрафованы на 500 манатов, а юридические лица - на 2000 манатов.

Выброс отходов или других предметов из окон и дверей вагонов поездов повлечет штраф в 500 манатов. За загрязнение вестибюлей, переходов, платформ станций, эскалаторов и салонов вагонов, а также за надписи на этих объектах, проход на станцию в запрещенных местах и необоснованное использование связи "пассажир-машинист" штраф увеличен до 200 манатов (сейчас 15 манатов).

За выброс любых предметов на железнодорожные пути установлен штраф в 200 манатов (сейчас 30 манатов).