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Парламент одобрил в III чтении включение лекарственных препаратов для амбулаторного лечения в ОМС

Парламент одобрил в III чтении включение лекарственных препаратов для амбулаторного лечения в ОМС Милли Меджлис одобрил в третьем чтении включение лекарств, отпускаемых при амбулаторном лечении, в программу обязательного медицинского страхования (ОМС).
Милли Меджлис
29 ноября 2024 г. 12:44
Парламент одобрил в III чтении включение лекарственных препаратов для амбулаторного лечения в ОМС

Милли Меджлис одобрил в третьем чтении включение лекарств, отпускаемых при амбулаторном лечении, в программу обязательного медицинского страхования (ОМС).

Как сообщает Report, на сегодняшнем пленарном заседании парламента были вынесены на обсуждение поправки в законы "Об охране здоровья населения" и "О медицинском страховании".

Отмечается, что изменения разработаны с целью создания правовой основы для финансового обеспечения потребностей населения в лекарственных средствах, повышения их доступности и качества, а также защиты интересов застрахованных лиц.

Основная цель включения лекарственных средств в систему обязательного медицинского страхования - обеспечение лечения граждан вне стационара, либо без применения хирургического вмешательства.

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Версия на азербайджанском языке Ambulator müalicə dərmanlarının icbari tibbi sığorta təminatına alınması son oxunuşda təsdiqlənib 

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