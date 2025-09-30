Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Парламент одобрил соглашение о взаимодействии в сфере здравоохранения между странами СНГ

    Милли Меджлис
    • 30 сентября, 2025
    • 12:53
    Парламент одобрил соглашение о взаимодействии в сфере здравоохранения между странами СНГ

    Парламент Азербайджана ратифицировал соглашение о сотрудничестве в сфере общественного здравоохранения между странами СНГ.

    Как передает Report, решение принято на сегодняшнем пленарном заседании в рамках осенней сессии парламента.

    "Соглашение о сотрудничестве государств-участников СНГ по предупреждению и реагированию на чрезвычайные ситуации санитарно-эпидемиологического характера в области общественного здравоохранения" было принято с некоторой оговоркой.

    Согласно документу, поскольку Азербайджан не является участником Соглашения от 16 октября 2015 года о сотрудничестве стран СНГ в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, республика не считает себя связанной положениями данного документа.

    Также отмечается, что до полного устранения последствий конфликта между Баку и Ереваном и нормализации отношений положения настоящего соглашения не будут применяться азербайджанской стороной в отношении Армении.

