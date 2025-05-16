Парламент обсуждает ужесточение наказания за незаконное искусственное оплодотворение женщин

Милли Меджлис Азербайджана в первом чтении принял поправки в Уголовный кодекс, ужесточающие ответственность за незаконное искусственное оплодотворение и имплантацию эмбрионов.

Милли Меджлис Азербайджана в первом чтении принял поправки в Уголовный кодекс, ужесточающие ответственность за незаконное искусственное оплодотворение и имплантацию эмбрионов.

Как сообщает Report, согласно предлагаемым изменениям в статью 136 УК Азербайджана, проведение медицинской стерилизации без согласия лица, то есть лишение его репродуктивной способности, либо операции с целью предохранения женщины от беременности, если эти деяния по неосторожности повлекли причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью, а также незаконное искусственное оплодотворение и имплантация эмбрионов будут наказываться ограничением свободы на срок от 2 до 4 лет или лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.

По действующему закону, такие деяния наказываются исправительными работами на срок до 2 лет или лишением свободы на срок от 2 до 4 лет.