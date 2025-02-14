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Парламент Азербайджана одобрил в I чтении создание информационной системы e-mühasibat

Парламент Азербайджана одобрил в I чтении создание информационной системы e-mühasibat Милли Меджлис Азербайджана в первом чтении принял поправки в закон "О бухгалтерском учете", предусматривающие создание информационной системы e-mühasibat.
Милли Меджлис
14 февраля 2025 г. 13:28
Парламент Азербайджана одобрил в I чтении создание информационной системы e-mühasibat

Милли Меджлис Азербайджана принял в первом чтении поправки в закон "О бухгалтерском учете", предусматривающие создание информационной системы e-mühasibat.

Как сообщает Report, документ принят по итогам обсуждений на пленарном заседании в пятницу.

Система e-mühasibat будет обеспечивать:

- Предоставление финансовой отчетности субъектами бухучета в электронной форме с использованием электронной подписи в соответствии с законом "Об электронной подписи и электронном документе".

- Доступ для субъектов бухучета к официальным текстам международных стандартов на азербайджанском языке, электронным версиям нормативно-правовых актов, регулирующих бухучет, программному обеспечению и образовательным материалам.

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Версия на азербайджанском языке MM “e-mühasibat” informasiya sisteminin yaradılmasını birinci oxunuşda təsdiqləyib

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