Парламент Азербайджана одобрил в I чтении создание информационной системы e-mühasibat

Милли Меджлис Азербайджана в первом чтении принял поправки в закон "О бухгалтерском учете", предусматривающие создание информационной системы e-mühasibat.

Милли Меджлис Азербайджана принял в первом чтении поправки в закон "О бухгалтерском учете", предусматривающие создание информационной системы e-mühasibat.

Как сообщает Report, документ принят по итогам обсуждений на пленарном заседании в пятницу.

Система e-mühasibat будет обеспечивать:

- Предоставление финансовой отчетности субъектами бухучета в электронной форме с использованием электронной подписи в соответствии с законом "Об электронной подписи и электронном документе".

- Доступ для субъектов бухучета к официальным текстам международных стандартов на азербайджанском языке, электронным версиям нормативно-правовых актов, регулирующих бухучет, программному обеспечению и образовательным материалам.