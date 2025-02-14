Парламент Азербайджана одобрил в I чтении создание информационной системы e-mühasibat

Милли Меджлис Азербайджана принял в первом чтении поправки в закон "О бухгалтерском учете", предусматривающие создание информационной системы e-mühasibat.
Как сообщает Report, документ принят по итогам обсуждений на пленарном заседании в пятницу.
Система e-mühasibat будет обеспечивать:
- Предоставление финансовой отчетности субъектами бухучета в электронной форме с использованием электронной подписи в соответствии с законом "Об электронной подписи и электронном документе".
- Доступ для субъектов бухучета к официальным текстам международных стандартов на азербайджанском языке, электронным версиям нормативно-правовых актов, регулирующих бухучет, программному обеспечению и образовательным материалам.