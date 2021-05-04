О нас
Report Georgia
Аудио новости

Паломничество в святые места за рубежом организуют религиозные центры

Паломничество в святые места за рубежом организуют религиозные центры После обсуждений проект изменений в закон был вынесен на голосование в III чтении
Милли Меджлис
4 мая 2021 г. 12:09
Паломничество в святые места за рубежом организуют религиозные центры

На состоявшемся сегодня пленарном заседании Милли Меджлиса проект изменений в закон "О свободе вероисповедания" был вынесен на обсуждение в III чтении.

Как сообщает Report, согласно проекту, организация паломничества в места в зарубежных странах, считающиеся святыми для верующих, осуществляются соответствующими религиозными центрами (управлениями).

Об этом необходимо проинформировать орган (учреждение), определяемое соответствующим органом исполнительной власти.

После обсуждений проект изменений в закон был вынесен на голосование в III чтении.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Xarici ölkələrdəki müqəddəs yerlərə ziyarətlər dini mərkəzlər tərəfindən həyata keçiriləcək

Новости партнеров

Другие новости из категории

Предложено внести в УК статью о наказании за оскорбление памяти шехида
Предложено внести в УК статью о наказании за оскорбление памяти шехида
4 мая 2021 г. 11:58
В Азербайджане готовится новый законопроект о военных
В Азербайджане готовится новый законопроект о военных
4 мая 2021 г. 11:47
Предлагается заложить парк дружбы Азербайджана, Турции, Израиля и Пакистана
Предлагается заложить парк дружбы Азербайджана, Турции, Израиля и Пакистана
4 мая 2021 г. 11:44
Депутат: Следует принять закон ”О социальных сетях”
Депутат: Следует принять закон ”О социальных сетях"”
4 мая 2021 г. 11:40
Началось пленарное заседание Милли Меджлиса
Началось пленарное заседание Милли Меджлиса
4 мая 2021 г. 11:04
В Азербайджане впервые подготовлен законопроект О частном исполнении
В Азербайджане впервые подготовлен законопроект "О частном исполнении"
27 апреля 2021 г. 14:45
Глава комитета: В Азербайджан планируется завезти еще 5 млн доз вакцин
Глава комитета: В Азербайджан планируется завезти еще 5 млн доз вакцин
27 апреля 2021 г. 13:50
Милли Меджлис утвердил документ о двукратном повышении зарплат работников прокуратуры
Милли Меджлис утвердил документ о двукратном повышении зарплат работников прокуратуры
27 апреля 2021 г. 13:03
Состав ЦИК сформирован заново
Состав ЦИК сформирован заново
27 апреля 2021 г. 12:29
Депутат: Судьба взятых в заложники азербайджанцев не интересовала политиков Франции
Депутат: Судьба взятых в заложники азербайджанцев не интересовала политиков Франции
27 апреля 2021 г. 12:24

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi