Паломничество в святые места за рубежом организуют религиозные центры

После обсуждений проект изменений в закон был вынесен на голосование в III чтении

На состоявшемся сегодня пленарном заседании Милли Меджлиса проект изменений в закон "О свободе вероисповедания" был вынесен на обсуждение в III чтении.

Как сообщает Report, согласно проекту, организация паломничества в места в зарубежных странах, считающиеся святыми для верующих, осуществляются соответствующими религиозными центрами (управлениями).

Об этом необходимо проинформировать орган (учреждение), определяемое соответствующим органом исполнительной власти.

После обсуждений проект изменений в закон был вынесен на голосование в III чтении.