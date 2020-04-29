Определен новый состав азербайджанской делегации в ПА СНГ

Определен новый состав азербайджанской делегации в ПА СНГ

29 апреля, 2020 14:07

https://report.az/storage/news/63e23237054a050ee08cef16320e2e82/21990c10-589b-45f8-9388-8fe47f373afb_292.jpg Определен новый состав азербайджанской делегации в Парламентской Ассамблее СНГ. Об этом Report сообщили в Милли Меджлисе. Делегацию возглавит председатель парламента Сахиба Гафарова. В состав делегации вошли Михаил Забелин, Айдын Мирзазаде, Рауф Алиев, Камиля Алиева, Игбал Мамедов, Эмин Гаджиев, Низами Сафаров, Афет Гасанова, Агия Нахчыванлы, Фазаиль Агамалы, Бахтияр Алиев, Руфат Гулиев, Расим Мусабеков, Жаля Алиева, Тамам Джафарова, Анатолий Рафаилов, Ильтизам Юсифов, Арзу Нагиев, Амина Агазаде и Сабир Гаджиев.

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