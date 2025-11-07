Омбудсмен предложила ввести льготы в общественном транспорте для пенсионеров и школьников

В Азербайджане необходимо внедрить льготы в общественном транспорте для пенсионеров, лиц с инвалидностью, школьников и студентов, с учетом практики зарубежных стран.

Как сообщает Report, с таким предложением выступила Уполномоченный по правам человека Азербайджана (омбудсмен) Сабина Алиева на сегодняшнем совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству, обороне, безопасности и борьбе с коррупцией, правам человека, региональным вопросам.

Она также отметила, что с учетом всестороннего анализа и оценок, проводимых в последние годы в связи с применением новых научно-медицинских знаний, а также положительного опыта других стран в этой области (например, опыта Турции), должно быть усилено обеспечение лиц, страдающих сахарным диабетом, инсулином и другими сахароснижающими препаратами, средствами для инъекций и самоконтроля:

"Кроме того, учитывая обязательность среднего образования в нашей стране и использование в учебных программах, наряду с учебниками, также учебных пособий и вспомогательных материалов, крайне необходимо предоставлять эти материалы учащимся за счет государства, а также увеличить существующие штаты психологов в средних школах, в соответствии с количеством учащихся".

Алиева также добавила, что необходимо пересмотреть финансовое обеспечение, предусмотренное в постановлении Кабинета министров "О мерах по стимулированию привлечения медицинских кадров в медицинские учреждения в сельской местности" в соответствии с современными социально-экономическими требованиями.