    Омбудсмен предложила ввести льготы в общественном транспорте для пенсионеров и школьников

    Милли Меджлис
    • 07 ноября, 2025
    • 12:56
    В Азербайджане необходимо внедрить льготы в общественном транспорте для пенсионеров, лиц с инвалидностью, школьников и студентов, с учетом практики зарубежных стран.

    Как сообщает Report, с таким предложением выступила Уполномоченный по правам человека Азербайджана (омбудсмен) Сабина Алиева на сегодняшнем совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству, обороне, безопасности и борьбе с коррупцией, правам человека, региональным вопросам.

    Она также отметила, что с учетом всестороннего анализа и оценок, проводимых в последние годы в связи с применением новых научно-медицинских знаний, а также положительного опыта других стран в этой области (например, опыта Турции), должно быть усилено обеспечение лиц, страдающих сахарным диабетом, инсулином и другими сахароснижающими препаратами, средствами для инъекций и самоконтроля:

    "Кроме того, учитывая обязательность среднего образования в нашей стране и использование в учебных программах, наряду с учебниками, также учебных пособий и вспомогательных материалов, крайне необходимо предоставлять эти материалы учащимся за счет государства, а также увеличить существующие штаты психологов в средних школах, в соответствии с количеством учащихся".

    Алиева также добавила, что необходимо пересмотреть финансовое обеспечение, предусмотренное в постановлении Кабинета министров "О мерах по стимулированию привлечения медицинских кадров в медицинские учреждения в сельской местности" в соответствии с современными социально-экономическими требованиями.

    Səbinə Əliyeva: Təqaüdçülərə, şagird və tələbələrə ictimai nəqliyyatda güzəştlər tətbiq edilməlidir

