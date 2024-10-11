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Около 1100 муниципалитетов имеют долг перед ГФСЗ на сумму порядка 8 млн манатов  

Около 1100 муниципалитетов имеют долг перед ГФСЗ на сумму порядка 8 млн манатов   Около 1100 муниципалитетов в Азербайджане имеют задолженность перед Государственным фондом социальной защиты (ГФСЗ) на сумму порядка 8 млн манатов.
Милли Меджлис
11 октября 2024 г. 13:16
Около 1100 муниципалитетов имеют долг перед ГФСЗ на сумму порядка 8 млн манатов  

Около 1100 муниципалитетов в Азербайджане имеют задолженность перед Государственным фондом социальной защиты (ГФСЗ) на сумму порядка 8 млн манатов.

Как сообщает Report, об этом заявил руководитель сектора по работе с муниципалитетами отдела территориально-организационных вопросов Администрации президента Фарид Алиев на заседании комитета по региональным вопросам Милли Меджлиса.

Он отметил, что, поскольку статистика меняется, эта сумма также может измениться.

Кроме того, было указано, что около 400 муниципалитетов не имеют дополнительных доходов, кроме земельных налогов.

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Версия на азербайджанском языке PA rəsmisi: DSMF-yə 1100-dək bələdiyyənin 8 milyon manata yaxın borcu var

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