    Заседание Комитета по социальной и гуманитарной политике ПАЧЭС пройдет в Албании

    Милли Меджлис
    • 07 октября, 2025
    • 12:29
    Заседание Комитета по социальной и гуманитарной политике ПАЧЭС пройдет в Албании

    Объявлены место и дата проведения следующего заседания Комитета по социальной и гуманитарной политике Парламентской ассамблеи Организации Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС).

    Как сообщает Report, решение об этом было принято на 65-м заседании комитета, прошедшем 7 октября в Милли Меджлисе.

    Согласно решению, 66-е заседание Комитета по социальной и гуманитарной политике ПАЧЭС состоится в Албании в марте следующего года.

    QDİƏT PA-nın Sosial və Humanitar Siyasət Komitəsinin növbəti iclası Albaniyada keçiriləcək

