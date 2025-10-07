Заседание Комитета по социальной и гуманитарной политике ПАЧЭС пройдет в Албании

Объявлены место и дата проведения следующего заседания Комитета по социальной и гуманитарной политике Парламентской ассамблеи Организации Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС).

Как сообщает Report, решение об этом было принято на 65-м заседании комитета, прошедшем 7 октября в Милли Меджлисе.

Согласно решению, 66-е заседание Комитета по социальной и гуманитарной политике ПАЧЭС состоится в Албании в марте следующего года.