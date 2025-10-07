İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı
    QDİƏT PA-nın Sosial və Humanitar Siyasət Komitəsinin növbəti iclası Albaniyada keçiriləcək

    Milli Məclis
    • 07 oktyabr, 2025
    • 12:02
    QDİƏT PA-nın Sosial və Humanitar Siyasət Komitəsinin növbəti iclası Albaniyada keçiriləcək

    Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı Parlament Assambleyasının (QDİƏT PA) Sosial və Humanitar Siyasət Komitəsinin növbəti iclasının keçiriləcəyi yer və tarix açıqlanıb.

    "Report" xəbər verir ki, bununla bağlı komitənin oktyabrın 7-də Milli Məclisdə keçirilən 65-ci iclasında qərar qəbul edilib.

    Qərara əsasən, QDİƏT PA-nın Sosial və Humanitar Siyasət Komitəsinin 66-cı iclası gələn ilin mart ayında Albaniyada keçiriləcək.

