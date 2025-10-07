QDİƏT PA-nın Sosial və Humanitar Siyasət Komitəsinin növbəti iclası Albaniyada keçiriləcək
Milli Məclis
- 07 oktyabr, 2025
- 12:02
Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı Parlament Assambleyasının (QDİƏT PA) Sosial və Humanitar Siyasət Komitəsinin növbəti iclasının keçiriləcəyi yer və tarix açıqlanıb.
"Report" xəbər verir ki, bununla bağlı komitənin oktyabrın 7-də Milli Məclisdə keçirilən 65-ci iclasında qərar qəbul edilib.
Qərara əsasən, QDİƏT PA-nın Sosial və Humanitar Siyasət Komitəsinin 66-cı iclası gələn ilin mart ayında Albaniyada keçiriləcək.
