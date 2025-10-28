Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Объявлена повестка следующего пленарного заседания Милли Меджлиса

    Милли Меджлис
    • 28 октября, 2025
    • 16:18
    Объявлена повестка следующего пленарного заседания осенней сессии Милли Меджлиса, которое состоится 31 октября.

    Как сообщает Report, на заседании планируется обсудить 11 вопросов.

    В их числе проекты о внесении изменений в законы "Об утверждении Положения о прохождении военной службы" и "О воинской обязанности и военной службе".

    Кроме того, парламентарии обсудят поправки в законопроекты "О государственных услугах", "Об автомобильном транспорте" и "Об эффективном использовании энергетических ресурсов и энергетической эффективности".

