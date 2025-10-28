Объявлена повестка следующего пленарного заседания Милли Меджлиса
Милли Меджлис
- 28 октября, 2025
- 16:18
Объявлена повестка следующего пленарного заседания осенней сессии Милли Меджлиса, которое состоится 31 октября.
Как сообщает Report, на заседании планируется обсудить 11 вопросов.
В их числе проекты о внесении изменений в законы "Об утверждении Положения о прохождении военной службы" и "О воинской обязанности и военной службе".
Кроме того, парламентарии обсудят поправки в законопроекты "О государственных услугах", "Об автомобильном транспорте" и "Об эффективном использовании энергетических ресурсов и энергетической эффективности".
