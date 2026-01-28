Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Объявлена повестка первого пленарного заседания весенней сессии ММ

    Милли Меджлис
    • 28 января, 2026
    • 15:14
    Объявлена повестка первого пленарного заседания весенней сессии ММ

    Первое пленарное заседание весенней сессии Милли Меджлиса состоится 2 февраля.

    Как сообщает Report, в повестку включено 16 вопросов.

    В частности, во втором чтении будет рассмотрен Конституционный закон о внесении изменений в Конституцию Нахчыванской Автономной Республики, а также в Конституционный закон "О нормативных правовых актах".

    Кроме того, парламент рассмотрит план законодательной деятельности Милли Меджлиса на весеннюю сессию 2026 года, а также законопроекты о создании Счетной и Дисциплинарной комиссий, о ратификации соглашения между правительствами Азербайджана и Иордании о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенной сфере, а также проекта закона о ратификации Конвенции №187 об основах, содействующих безопасности и гигиене труда Международной организации труда и пр.

    Милли Меджлис пленарное заседание весенняя сессия
    Milli Məclisin yaz sessiyası üçün ilk plenar iclasının gündəliyi açıqlanıb

    Последние новости

    15:57

    Первая встреча глав экономических ведомств стран АТЭС пройдет в феврале в КНР

    Другие страны
    15:47

    Посол: Турция предлагает активизировать работы по развитию Среднего коридора

    Инфраструктура
    15:45
    Фото

    Главы МИД Азербайджана и КНР провели переговоры в расширенном составе - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    15:44

    Мирзоян: Надеемся на подписание мирного договора с Азербайджаном в ближайшие месяцы

    Другие
    15:43

    Минкультуры Азербайджана может разработать механизмы финансовой поддержки независимых театров

    Kультурная политика
    15:41
    Фото

    Азербайджан обсудил развитие сотрудничества со Всемирным нефтяным советом

    Энергетика
    15:40

    В Казахстане представили сводный проект поправок в конституцию

    В регионе
    15:40

    В Азербайджане расходы из резервных фондов выросли более чем вдвое

    Финансы
    15:37

    Азербайджан увеличил расходы на соцзащиту и соцобеспечение почти на 10% в 2025г

    Финансы
    Лента новостей