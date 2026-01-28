Объявлена повестка первого пленарного заседания весенней сессии ММ
- 28 января, 2026
- 15:14
Первое пленарное заседание весенней сессии Милли Меджлиса состоится 2 февраля.
Как сообщает Report, в повестку включено 16 вопросов.
В частности, во втором чтении будет рассмотрен Конституционный закон о внесении изменений в Конституцию Нахчыванской Автономной Республики, а также в Конституционный закон "О нормативных правовых актах".
Кроме того, парламент рассмотрит план законодательной деятельности Милли Меджлиса на весеннюю сессию 2026 года, а также законопроекты о создании Счетной и Дисциплинарной комиссий, о ратификации соглашения между правительствами Азербайджана и Иордании о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенной сфере, а также проекта закона о ратификации Конвенции №187 об основах, содействующих безопасности и гигиене труда Международной организации труда и пр.