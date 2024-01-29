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Обсуждены перспективы развития межпарламентских связей Азербайджана и Турции

Обсуждены перспективы развития межпарламентских связей Азербайджана и Турции Состоялась встреча членов комитета Милли Меджлиса по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией с парламентской делегацией Турции во главе с председателем Комитета национальной обороны Хулуси Акаром.
Милли Меджлис
29 января 2024 г. 17:40
Обсуждены перспективы развития межпарламентских связей Азербайджана и Турции

Состоялась встреча членов комитета Милли Меджлиса по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией с парламентской делегацией Турции во главе с председателем Комитета национальной обороны Хулуси Акаром.

Об этом сообщили Report в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса.

В ходе встречи было подчеркнуто, что Азербайджан и Турция и впредь будут поддерживать друг друга. Состоялся обмен мнениями об успешном продолжении сотрудничества между двумя странами, перспективах развития межпарламентских связей и других актуальных вопросах.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və Türkiyə parlamentlərarası əlaqələrin inkişaf perspektivləri müzakirə olunub

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