Обсуждены перспективы развития межпарламентских связей Азербайджана и Турции

Состоялась встреча членов комитета Милли Меджлиса по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией с парламентской делегацией Турции во главе с председателем Комитета национальной обороны Хулуси Акаром.

Состоялась встреча членов комитета Милли Меджлиса по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией с парламентской делегацией Турции во главе с председателем Комитета национальной обороны Хулуси Акаром.

Об этом сообщили Report в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса.

В ходе встречи было подчеркнуто, что Азербайджан и Турция и впредь будут поддерживать друг друга. Состоялся обмен мнениями об успешном продолжении сотрудничества между двумя странами, перспективах развития межпарламентских связей и других актуальных вопросах.