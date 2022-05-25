Обнародованы средства, потраченные в прошлом году на разминирование освобожденных территорий

«В прошлом году на разминирование освобожденных от оккупации территорий потрачено около 98 млн манатов».

«В прошлом году на разминирование освобожденных от оккупации территорий потрачено около 98 млн манатов».

Как сообщает Report, об этом министр финансов Самир Шарифов сказал на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству во время обсуждения законопроекта об исполнении госбюджета на 2021 год.

По его словам, в прошлом году из госбюджета потрачено 105,8 млн манатов (с учетом средств в размере 97,6 млн манатов, выделенных на реконструкцию и восстановление освобожденных территорий) на выполнение работ по очистке освобожденных от оккупации территорий Азербайджана от неразорвавшихся боеприпасов и мин.