Обнародованы дата и повестка очередного заседания Милли Меджлиса

Обнародованы дата и повестка очередного пленарного заседания Милли Меджлиса.

Обнародованы дата и повестка очередного пленарного заседания Милли Меджлиса.

Как сообщает Report, в повестку заседания, которое пройдет 7 ноября, включены 16 вопросов.

На заседании будут обсуждаться вопросы о назначении членов правления Центрального банка Азербайджанской Республики, об освобождении Р.Т.Оруджева от должности члена правления Центрального банка Азербайджанской Республики, проект закона о внесении изменений в закон "О Вооруженных силах Азербайджанской Республики" (третье чтение) и другие.