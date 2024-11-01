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Обнародованы дата и повестка очередного заседания Милли Меджлиса

Обнародованы дата и повестка очередного заседания Милли Меджлиса Обнародованы дата и повестка очередного пленарного заседания Милли Меджлиса.
Милли Меджлис
1 ноября 2024 г. 18:19
Обнародованы дата и повестка очередного заседания Милли Меджлиса

Обнародованы дата и повестка очередного пленарного заседания Милли Меджлиса.

Как сообщает Report, в повестку заседания, которое пройдет 7 ноября, включены 16 вопросов.

На заседании будут обсуждаться вопросы о назначении членов правления Центрального банка Азербайджанской Республики, об освобождении Р.Т.Оруджева от должности члена правления Центрального банка Азербайджанской Республики, проект закона о внесении изменений в закон "О Вооруженных силах Азербайджанской Республики" (третье чтение) и другие.

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Версия на азербайджанском языке Milli Məclisin növbəti plenar iclasının vaxtı və gündəliyi açıqlanıb

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