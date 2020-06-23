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Обнародованы результаты теста депутатов на коронавирус

Обнародованы результаты теста депутатов на коронавирус

12:49

Обнародованы результаты теста на коронавирус депутатов Милли Меджлиса и сотрудников Аппарата парламента.

Как сообщает Report, на мобильные телефоны депутатов и сотрудников Аппарата Милли Меджлиса поступило соответствующее уведомление о результатах.

Информацию также подтвердил Report депутат Report Таир Керимли. По словам парламентария, результат его теста оказался негативным.  

Отдел Милли Меджлиса по связям с прессой и общественностью предоставит обширную информацию о результатах теста на коронавирус депутатов и сотрудников Аппарата парламента. 

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