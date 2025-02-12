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Обнародована сумма, выделяемая на обучение студентов на освобожденных территориях

Обнародована сумма, выделяемая на обучение студентов на освобожденных территориях 14:12
Милли Меджлис
12 февраля 2025 г. 14:30
Обнародована сумма, выделяемая на обучение студентов на освобожденных территориях

Правительство Азербайджана выделит 3,5 млн манатов на оплату обучения в высших и средних специальных учебных заведениях на освобожденных территориях как минимум 3 тыс. студентов.

Как сообщает Report, об этом заявил руководитель отдела социального законодательства Милли Меджлиса Адиль Велиев на заседании Комитета по науке и образованию, на котором обсуждались изменения в законы "Об образовании" и "О профессиональном образовании".

По его словам, плата за обучение за счет государства лиц, поселившихся на освобожденных территориях, пока распространяется только на высшее и среднее специальное образование.

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Версия на азербайджанском языке Azad edilən ərazilərdə məskunlaşan tələbələrin təhsil haqqı üçün nə qədər vəsait ayrılacağı açıqlanıb

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