Обнародована программа визита Огтая Асадова в Иран

Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Обнародована программа визита председателя парламента Азербайджана Огтая Асадова в Иран.

Как сообщили Report в пресс-службе Милли Меджлиса, 25-26 декабря парламентская делегация во главе с О.Асадовым посетит Исламскую Республику Иран с официальным визитом.

В состав делегации входят председатели парламентских комитетов Эльдар Ибрагимов, Иса Габиббейли, Хады Раджабли, депутаты Гусейнбала Мираламов, Шамсаддин Гаджиев, глава аппарата Милли Меджлиса Сафа Мирзоев и другие официальные лица.

Ожидается, что спикер парламента в Тегеране встретится с президентом Исламской Республики Иран Хасаном Рухани, председателем Исламского консультативного совета Али Лариджани, секретарем Высшего совета национальной безопасности Али Шамхани и министром иностранных дел Мухаммедом Джавадом Зарифом.

В рамках визита члены нашей делегации посетят Урмию. Ожидается встреча депутатов с главой провинции Западный Азербайджан Мухаммедом Мехди Шахрияром.