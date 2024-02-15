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Обнародована повестка пленарного заседания Милли Меджлиса

Обнародована повестка пленарного заседания Милли Меджлиса
Милли Меджлис
15 февраля 2024 г. 19:34
Обнародована повестка пленарного заседания Милли Меджлиса

Обнародована повестка завтрашнего пленарного заседания Милли Меджлиса.

Как сообщает Report, парламентарии обсудят 7 вопросов.

Среди них проекты поправок в законы "О водоснабжении и водоотведении" (первое чтение), "О воинской обязанности и военной службе" (второе чтение), "Об автомобильных дорогах" (второе чтение), "О продовольственной безопасности" (второе чтение).

Кроме того, парламентарии обсудят принятие поправок в "Консульский устав Азербайджанской Республики", а также в Гражданский процессуальный и Градостроительный и строительный кодексы Азербайджана.

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