    Обнародована повестка очередного пленарного заседания Милли Меджлиса

    Милли Меджлис
    • 21 октября, 2025
    • 16:21
    Обнародована повестка очередного пленарного заседания Милли Меджлиса

    Обнародована повестка дня пленарного заседания Милли Меджлиса, которое состоится 24 октября.

    Как сообщает Report, в повестку заседания включено обсуждение 17 вопросов.

    В их числе проекты законов о назначении судей Верховного суда, Бакинского апелляционного суда, Гянджинского апелляционного суда и Сумгайытского апелляционного суда.

    Кроме того, парламентарии обсудят поправки в законопроекты "Об общем образовании", "О государственных услугах" и "О медицинском страховании".

    Милли Меджлис повестка заседания
