Обнародована повестка очередного пленарного заседания Милли Меджлиса
Милли Меджлис
- 21 октября, 2025
- 16:21
Обнародована повестка дня пленарного заседания Милли Меджлиса, которое состоится 24 октября.
Как сообщает Report, в повестку заседания включено обсуждение 17 вопросов.
В их числе проекты законов о назначении судей Верховного суда, Бакинского апелляционного суда, Гянджинского апелляционного суда и Сумгайытского апелляционного суда.
Кроме того, парламентарии обсудят поправки в законопроекты "Об общем образовании", "О государственных услугах" и "О медицинском страховании".
