Обнародована повестка очередного пленарного заседания Милли Меджлиса

Обнародована повестка дня пленарного заседания Милли Меджлиса, которое состоится 24 октября.

Как сообщает Report, в повестку заседания включено обсуждение 17 вопросов.

В их числе проекты законов о назначении судей Верховного суда, Бакинского апелляционного суда, Гянджинского апелляционного суда и Сумгайытского апелляционного суда.

Кроме того, парламентарии обсудят поправки в законопроекты "Об общем образовании", "О государственных услугах" и "О медицинском страховании".