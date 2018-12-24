Обнародована дата последнего заседания осенней сессии Милли Меджлиса

Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Стали известны дата и повестка последнего пленарного заседания осенней сессии 2018 года Милли Меджлиса Азербайджана.
Как сообщает Report, в повестку заседания, которое состоится 28 декабря, включены 44 вопроса.
Это проекты поправок в законы "О судах и судьях", "О нотариате", "Об антимонопольной деятельности", "Об электронной торговле", "О лицензиях и разрешениях", "О патенте", "О банках" и прочие законы, а также в Кодекс об административных проступках, Гражданский, и Таможенный кодексы.
На пленарном заседании будет принято обращение в связи с Днем солидарности азербайджанцев мира.
İlkin PirəliАвтор новости