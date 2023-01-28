Обнародован план законодательных работ весенней сессии Милли Меджлиса

Обнародован план законодательной работы весенней сессии Милли Меджлиса 2023 года.

Обнародован план законодательной работы весенней сессии Милли Меджлиса 2023 года.

Как сообщает Report, в ходе сессии планируется рассмотрение новых законопроектов, а также обсуждение в очередном чтении проектов, оставшихся с предыдущей сессии.

Это проекты законов "Об учреждении юбилейной медали Гейдара Алиева-100", "Об оценочной деятельности", "Об исполнении государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2022 год", "О высшем образовании", "Об охране нематериального культурного наследия", "О статусе военнослужащих".

Кроме того, в ходе сессии планируется рассмотрение законопроектов, которые представлены, либо будут представлены в порядке законодательной инициативы президентом Азербайджана, депутатами Милли Меджлиса, Верховным судом, Генеральной прокуратурой, Верховным меджлисом Нахчывана, 40 тыс. гражданами, обладающими избирательным правом.

Отметим, что законодательной план работы Милли Меджлиса будет вынесен на обсуждение на пленарном заседании, которое состоится 1 февраля.