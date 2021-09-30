Утвержден план законодательной работы осенней сессии парламента

Утвержден план работы осенней сессии Милли Меджлиса Азербайджана на 2021 год.
Как сообщает Report, на сессии планируется рассмотреть новые законопроекты, а также обсудить в последующих чтениях проекты, оставшиеся от предыдущей сессии.
Это законопроекты "О статусе военнослужащих" , "Об оценочной деятельности", "О ломбардах" , "О репродуктивном здоровье" , "О высшем образовании" , "О туризме" , "О сохранении нематериального культурного наследия" и "О продовольственной безопасности".
В план работы осенней сессии парламента также включены законопроекты, включенные в пакет государственного бюджета.
Кроме того, в ходе сессии планируется рассмотрение законопроектов, представленных и которые будут представлены в порядке законодательной инициативы президентом Азербайджана, депутатами Милли Меджлиса, Верховным судом, Генеральной прокуратурой, Верховным Меджлисом Нахчывана.
Документ был вынесен на голосование и принят.