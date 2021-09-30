Утвержден план законодательной работы осенней сессии парламента

Утвержден план работы осенней сессии Милли Меджлиса Азербайджана на 2021 год.

Утвержден план работы осенней сессии Милли Меджлиса Азербайджана на 2021 год.

Как сообщает Report, на сессии планируется рассмотреть новые законопроекты, а также обсудить в последующих чтениях проекты, оставшиеся от предыдущей сессии.

Это законопроекты "О статусе военнослужащих" , "Об оценочной деятельности", "О ломбардах" , "О репродуктивном здоровье" , "О высшем образовании" , "О туризме" , "О сохранении нематериального культурного наследия" и "О продовольственной безопасности".

В план работы осенней сессии парламента также включены законопроекты, включенные в пакет государственного бюджета.

Кроме того, в ходе сессии планируется рассмотрение законопроектов, представленных и которые будут представлены в порядке законодательной инициативы президентом Азербайджана, депутатами Милли Меджлиса, Верховным судом, Генеральной прокуратурой, Верховным Меджлисом Нахчывана.

Документ был вынесен на голосование и принят.