Новый законопроект "О государственных услугах" принят в первом чтении

Милли Меджлис принял в первом чтении новый законопроект "О государственных услугах".

Как сообщает Report, законопроект был обсужден на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

Согласно проекту, в Азербайджане планируется создание Электронного реестра государственных услуг (ЭРГУ).

В документе указано, что поставщики государственных услуг обязаны представить регламент новой услуги для внесения в ЭРГУ не позднее чем через 30 рабочих дней со дня вступления в силу нормативного акта, устанавливающего эту услугу. Передача информации будет осуществляться через электронный кабинет с использованием усиленной электронной подписи с продвинутым сертификатом.

Оператор ЭРГУ в течение семи рабочих дней проверит полноту и корректность представленных данных и уведомит поставщика услуг в электронной форме. В случае выявления недочетов поставщик обязан устранить их и повторно направить информацию оператору в течение семи рабочих дней.

Законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.