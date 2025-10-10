Ильхам Алиев Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность ЧМ-2026 саммит СНГ
    Новый законопроект "О государственных услугах" принят в первом чтении

    Милли Меджлис
    • 10 октября, 2025
    • 13:13
    Новый законопроект О государственных услугах принят в первом чтении

    Милли Меджлис принял в первом чтении новый законопроект "О государственных услугах".

    Как сообщает Report, законопроект был обсужден на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

    Согласно проекту, в Азербайджане планируется создание Электронного реестра государственных услуг (ЭРГУ).

    В документе указано, что поставщики государственных услуг обязаны представить регламент новой услуги для внесения в ЭРГУ не позднее чем через 30 рабочих дней со дня вступления в силу нормативного акта, устанавливающего эту услугу. Передача информации будет осуществляться через электронный кабинет с использованием усиленной электронной подписи с продвинутым сертификатом.

    Оператор ЭРГУ в течение семи рабочих дней проверит полноту и корректность представленных данных и уведомит поставщика услуг в электронной форме. В случае выявления недочетов поставщик обязан устранить их и повторно направить информацию оператору в течение семи рабочих дней.

    Законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.

    Милли Меджлис госуслуги электронный реестр
    "Dövlət xidmətləri haqqında" yeni qanun layihəsi I oxunuşda qəbul edilib

