Новруз Мамедов попросил президента Азербайджана об отставке с поста премьер-министра

Новруз Мамедов обратился к президенту Ильхаму Алиеву в связи с его отстранением от должности премьер-министра Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявил спикер парламента Огтай Асадов на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

Говоря о новом кандидате на пост премьер-министра Азербайджана спикер парламента сказал, что Али Асадов - человек, использующий свои знания и навыки, независимо от должности, на которой он находится: "Он является известным экспертом по экономическим вопросам. Уверен, что этот выбор президента Ильхама Алиева станет успешным для нашего государства и народа, Али Асадов с достоинством будет исполнять обязанности премьер-министра".

Напомним, Н. Мамедов был назначен на должность премьер-министра в апреле 2018 года.