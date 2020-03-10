Новые председатели комитетов Милли Меджлиса - СПИСОК

Избраны председатели комитета Милли Меджлиса по вопросам семьи, женщин и детей и Комитета по региональным вопросам.

Как сообщает Report, представляющая правящую партию "Ени Азербайджан" депутат Хиджран Гусейнова была избрана главой комитета по вопросам семьи, женщин и детей, Сиявуш Новрузов избран главой комитета по региональным вопросам.

Депутат ПЕА Таир Миркишили возглавил комитет по экономической политике, промышленности и предпринимательству, депутат от правящей партии Муса Гулиев стал председателем комитета по труду и социальной политике.

Председателем комитета по природным ресурсам, энергетике и экологии избран депутат ПЕА Садиг Гурбанов.

Член парламента Самед Сеидов вновь стал председателем комитета Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям.

Депутат от правящей партии Ахлиман Амирасланов вновь избран председателем комитета здравоохранения.

Председателем комитета культуры стала беспартийный депутат Ганира Пашаева.

Новый заместитель председателя Милли Меджлиса, депутат Адиль Алиев избран руководителем комитета молодежи и спорта.

Председателем комитета по науке и образованию парламента избран беспартийный депутат Бахтияр Алиев.

Новый первый заместитель председателя Милли Меджлиса, депутат Али Гусейнли вновь возглавил комитет по правовой политике и государственному строительству.

Другой депутат от правящей партии Зияфет Аскеров вновь избран председателем комитета по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией, новый заместитель председателя Милли Меджлиса, депутат от партии Гражданской солидарности Фазаил Ибрагимли избран председателем комитета по общественным объединениям и религиозным структурам, беспартийный депутат Захид Орудж возглавил комитет по правам человека, депутат ПЕА Таир Рзаев избран председателем комитета по аграрной политике.