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Ужесточается наказание за незаконные денежные переводы из Азербайджана за рубеж

Ужесточается наказание за незаконные денежные переводы из Азербайджана за рубеж Лица, занимающиеся незаконными денежными переводами из Азербайджана в зарубежные страны, будут лишаться свободы сроком на 5 лет.
Милли Меджлис
28 сентября 2022 г. 11:33
Ужесточается наказание за незаконные денежные переводы из Азербайджана за рубеж

Лица, занимающиеся незаконными денежными переводами из Азербайджана в зарубежные страны, будут лишаться свободы сроком на 5 лет.

Как передает Report, это нашло отражение в поправке в Уголовный кодекс, обсужденный 22 сентября в первом чтении в комитете Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству.

Поправкой в кодекс добавляется новая статья 206-1 (деятельность по незаконному переводу денежных средств из Азербайджанской Республики в зарубежную страну или из-за рубежа в Азербайджанскую Республику).

Согласно новой статье, незаконная деятельность по переводу денежных средств из Азербайджанской Республики в зарубежную страну или из-за рубежа в Азербайджанскую Республику без признаков преступления, предусмотренного статьей 206 кодекса, путем возмещения или другими способами взаиморасчетов, при совершении этих действий в значительных размерах, наказывается штрафом в размере 40 процентов от стоимости предмета преступления или ограничением свободы на срок до 2 лет с применением штрафа в размере 40 процентов от стоимости предмета преступления.

Те же деяния, совершенные должностным лицом с использованием своего служебного положения и совершенные в крупном размере, наказываются штрафом в размере от 40 до 60 процентов от стоимости предмета преступления или ограничением свободы на срок от 2 до 4 лет с применением штрафа в размере 40 процентов от стоимости предмета преступления или лишением свободы на срок до 3 лет.

Деяния, предусмотренные статьями 206-1.1 и 206-1.2 кодекса, совершенные в особо крупном размере, будут наказываться ограничением свободы на срок от 3 до 5 лет с применением штрафа в размере 40 процентов до 60 процентов от стоимости предмета преступления или лишением свободы на срок от 3 до 5 лет.

Проект поправки в кодекс был рекомендован на пленарное заседание парламента.

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