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    Депутат: Некоторые хотят превратить Азербайджан в полигон продажи некачественных товаров

    Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ "Прекращение проверок на объектах сыграло решающую роль в развитии предпринимательства. Однако имеются случаи злоупотребления. Эти люди хотят превратить Азербайджан в полигон продажи некачественных товаров". 

    Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса заявил депутат Али Масимли. 

    По его словам, эти предприниматели создали в данном вопросе множество проблем: "Для пресечения подобных явлений Агентство продовольственной безопасности Азербайджана принимает необходимые шаги. Для эффективной деятельности агентства предлагаю подготовить законопроект "О продовольственной безопасности". В связи с этим считаю важным внести изменения и в другие законодательные акты". 

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