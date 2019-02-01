Депутат: Некоторые хотят превратить Азербайджан в полигон продажи некачественных товаров

Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ "Прекращение проверок на объектах сыграло решающую роль в развитии предпринимательства. Однако имеются случаи злоупотребления. Эти люди хотят превратить Азербайджан в полигон продажи некачественных товаров".

Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса заявил депутат Али Масимли.

По его словам, эти предприниматели создали в данном вопросе множество проблем: "Для пресечения подобных явлений Агентство продовольственной безопасности Азербайджана принимает необходимые шаги. Для эффективной деятельности агентства предлагаю подготовить законопроект "О продовольственной безопасности". В связи с этим считаю важным внести изменения и в другие законодательные акты".