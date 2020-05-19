Названа дата последнего пленарного заседания весенней сессии ММ

Названа дата последнего пленарного заседания весенней сессии ММ

19 мая, 2020 16:53

https://report.az/storage/news/80ae270763a7f6e4ca6504decd05a70d/1e9ee9e5-545a-4551-8926-6121d45a14f3_292.jpg Определилась дата последнего пленарного заседания весенней сессии Милли Меджлиса. Об этом Report сообщил депутат парламента Фазаиль Агамалы. По его словам, последнее пленарное заседание весенней сессии Милли Меджлиса пройдет 31 мая.

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