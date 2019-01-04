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    Названа дата первого пленарного заседания весенней сессии Милли Меджлиса

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    Баку. 4 января. REPORT.AZ/ Обнародована дата проведения первого пленарного заседания весенней сессии Милли Меджлиса Азербайджана (ММ) в 2019 году.

    Как сообщает Report, заседание пройдет 1 февраля, в пятницу.

    Согласно Внутреннему уставу Милли Меджлиса, сессия продолжится до 31 мая.

    Напомним, что каникулы депутатов завершаются 15 января. С этой даты начнутся заседания парламентских комитетов.

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