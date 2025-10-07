Названа дата очередного пленарного заседания Милли Меджлиса
Милли Меджлис
- 07 октября, 2025
- 15:51
Очередное пленарное заседание осенней сессии Милли Меджлиса пройдет 10 октября.
Как сообщает Report, в повестку заседания включено обсуждение 14 вопросов.
