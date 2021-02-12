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Назначен новый пресс-секретарь Милли Меджлиса

Назначен новый пресс-секретарь Милли Меджлиса Соответствующий документ подписала председатель ММ Сахиба Гафарова
Милли Меджлис
12 февраля 2021 г. 11:01
Назначен новый пресс-секретарь Милли Меджлиса
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Заведующий отделом по связям с прессой и общественностью Милли Меджлиса Азербайджан Джейхун Алиев (Джейхун Али) освобожден от занимаемой должности.

Как сообщает Report, соответствующий документ подписала председатель ММ Сахиба Гафарова.

Другим приказом, подписанным С.Гафаровой, на эту должность назначен Мехман Гаибов. Ранее М.Гаибов занимал должность заместителя заведующего отдела по связям с прессой и общественностью.

Напомним, что Дж.Алиев был назначен заведующим отделом по связям с прессой и общественностью парламента в мае прошлого года.

Джейхун Алиев
Джейхун Алиев
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