Начались заседания комитетов Милли Меджлиса

Началось проведение заседаний комитетов весенней сессии Милли Меджлиса

В Милли Меджлисе начались заседания комитетов в рамках весенней сессии.

Как сообщает Report, еще 15 января состоялось заседание парламентского комитета по правовой политике и государственному строительству.

Сегодня, 18 января, состоится онлайн-заседание комитета Милли Меджлиса по науке и образованию.

В повестку заседания включены 2 вопроса:

1. Отчет о проделанной работе в комитете по науке и образованию Милли Меджлиса Азербайджанской Республики в период осенней сессии 2020 года.

2. Обсуждение плана работы комитета по науке и образованию Милли Меджлиса на весеннюю сессию 2021 года.

Отметим, что первое пленарное заседание весенней сессии парламента состоится 1 февраля.