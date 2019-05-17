Началось пленарное заседание Милли Меджлиса

Началось очередное пленарное заседание Милли Меджлиса.
Как сообщает Report, в повестку заседания, проходящего под председательством Октая Асадова, включено 18 вопросов.
Это - проекты изменений в законы "О государственной пошлине", "О телекоммуникации", "О дорожном движении", "О Центральном банке Азербайджанской Республики", "О Счетной палате", а также Гражданский кодекс и Кодекс административных проступков.
На заседании также рассмотрят законопроекты "О стандартизации" (в третьем чтении) и "О технической чистке" (во втором чтении).
İlkin PirəliАвтор новости