Началось пленарное заседание Милли Меджлиса

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Началось очередное пленарное заседание Милли Меджлиса.

Как сообщает Report, в повестку заседания, проходящего под председательством Октая Асадова, включено 18 вопросов.

Это - проекты изменений в законы "О государственной пошлине", "О телекоммуникации", "О дорожном движении", "О Центральном банке Азербайджанской Республики", "О Счетной палате", а также Гражданский кодекс и Кодекс административных проступков.

На заседании также рассмотрят законопроекты "О стандартизации" (в третьем чтении) и "О технической чистке" (во втором чтении).