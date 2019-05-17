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Началось пленарное заседание Милли Меджлиса

Началось пленарное заседание Милли Меджлиса
© Report

Началось очередное пленарное заседание Милли Меджлиса.

Как сообщает Report, в повестку заседания, проходящего под председательством Октая Асадова, включено 18 вопросов. 

Это - проекты изменений в законы "О государственной пошлине", "О телекоммуникации", "О дорожном движении", "О Центральном банке Азербайджанской Республики", "О Счетной палате", а также Гражданский кодекс и Кодекс административных проступков. 

На заседании также рассмотрят законопроекты "О стандартизации" (в третьем чтении) и "О технической чистке" (во втором чтении). 

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