Началось очередное пленарное заседание Милли Меджлиса
Милли Меджлис
- 24 октября, 2025
- 11:02
Началось очередное пленарное заседание осенней сессии Милли Меджлиса.
Как сообщает Report, в повестку заседания, проходящего под председательством Сахибы Гафаровой, входит 17 вопросов.
Парламентарии в числе прочего обсудят в первом чтении новый законопроект "О транспортно-экспедиционной деятельности".
На пленарном заседании также будет обсуждаться вопрос назначения судей Верховного суда, Бакинского, Гянджинского и Сумгайытского апелляционных судов.
