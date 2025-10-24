Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Бюджетный пакет
    Началось очередное пленарное заседание Милли Меджлиса

    Милли Меджлис
    • 24 октября, 2025
    • 11:02
    Началось очередное пленарное заседание Милли Меджлиса

    Началось очередное пленарное заседание осенней сессии Милли Меджлиса.

    Как сообщает Report, в повестку заседания, проходящего под председательством Сахибы Гафаровой, входит 17 вопросов.

    Парламентарии в числе прочего обсудят в первом чтении новый законопроект "О транспортно-экспедиционной деятельности".

    На пленарном заседании также будет обсуждаться вопрос назначения судей Верховного суда, Бакинского, Гянджинского и Сумгайытского апелляционных судов.

    Милли Меджлис заседание назначение судей
    Лента новостей