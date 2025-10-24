İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi SOCGOV 2025
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi SOCGOV 2025

    Milli Məclisin növbəti plenar iclası başlayıb, gündəlikdə 17 məsələ var

    Milli Məclis
    • 24 oktyabr, 2025
    • 11:00
    Milli Məclisin növbəti plenar iclası başlayıb, gündəlikdə 17 məsələ var

    Milli Məclisin payız sessiyası üzrə növbəti plenar iclası başlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, Sahibə Qafarovanın sədrliyi ilə keçirilən iclasın gündəliyinə "Nəqliyyat-ekspedisiya fəaliyyəti haqqında" yeni qanunun layihəsinin birinci oxunuşda müzakirəsi daxil olmaqla ümumilikdə 17 məsələ daxil edilib.

    Plenar iclasda həmçinin Ali Məhkəmə, Bakı, Gəncə və Sumqayıt Apellyasiya Məhkəmələrinin hakimlərinin təyin edilməsi də müzakirə olunacaq.

    Milli Məclis Plenar iclas
    Началось очередное пленарное заседание Милли Меджлиса
    Plenary meeting of Azerbaijani Milli Majlis kicks off

    Son xəbərlər

    12:07

    Azərbaycan Sent Lusiyada təhsilin müasirləşdirilməsi təşəbbüsünə dəstək göstərib

    Xarici siyasət
    12:06

    Yayda 500 mindən çox turist azad olunmuş ərazilərə səfər edib

    Digər
    12:05

    Sahil Babayev: "Azərbaycan və Serbiya 13 sənəd imzalamağa hazırlaşır"

    Biznes
    12:04

    Şarl Mişel: Azərbaycan və Ermənistan liderlərində sülh həmişə daha düzgün yanaşmadır fikrinin formalaşdığını hiss edirdim - MÜSAHİBƏ

    Xarici siyasət
    12:02
    Foto

    AQTA sanitar-gigiyenik normalara uyğun olmayan heyvan kəsimi və ət satışı məntəqələrinə xəbərdarlıq edib

    Sağlamlıq
    12:01

    KİV: Avropa İttifaqı "Lukoil" ilə əməliyyatlara qadağa qoya bilər

    Digər ölkələr
    11:59

    Türkiyədə qanunsuz miqrantları daşıyan rezin qayıq batıb, yeddi nəfər ölüb

    Region
    11:58

    Türkiyəli nazir müavini: Süni intellektdən doğru istifadə edilsə insanlar üçün təhlükə olmayacaq

    Xarici siyasət
    11:58

    Mikayıl Cabbarov: "Türk dövlətləri müxtəlif platformalarda daim bir-birilərini dəstəkləyirlər"

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti