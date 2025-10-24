Milli Məclisin növbəti plenar iclası başlayıb, gündəlikdə 17 məsələ var
Milli Məclis
- 24 oktyabr, 2025
- 11:00
Milli Məclisin payız sessiyası üzrə növbəti plenar iclası başlayıb.
"Report" xəbər verir ki, Sahibə Qafarovanın sədrliyi ilə keçirilən iclasın gündəliyinə "Nəqliyyat-ekspedisiya fəaliyyəti haqqında" yeni qanunun layihəsinin birinci oxunuşda müzakirəsi daxil olmaqla ümumilikdə 17 məsələ daxil edilib.
Plenar iclasda həmçinin Ali Məhkəmə, Bakı, Gəncə və Sumqayıt Apellyasiya Məhkəmələrinin hakimlərinin təyin edilməsi də müzakirə olunacaq.
Son xəbərlər
12:07
Azərbaycan Sent Lusiyada təhsilin müasirləşdirilməsi təşəbbüsünə dəstək göstəribXarici siyasət
12:06
Yayda 500 mindən çox turist azad olunmuş ərazilərə səfər edibDigər
12:05
Sahil Babayev: "Azərbaycan və Serbiya 13 sənəd imzalamağa hazırlaşır"Biznes
12:04
Şarl Mişel: Azərbaycan və Ermənistan liderlərində sülh həmişə daha düzgün yanaşmadır fikrinin formalaşdığını hiss edirdim - MÜSAHİBƏXarici siyasət
12:02
Foto
AQTA sanitar-gigiyenik normalara uyğun olmayan heyvan kəsimi və ət satışı məntəqələrinə xəbərdarlıq edibSağlamlıq
12:01
KİV: Avropa İttifaqı "Lukoil" ilə əməliyyatlara qadağa qoya bilərDigər ölkələr
11:59
Türkiyədə qanunsuz miqrantları daşıyan rezin qayıq batıb, yeddi nəfər ölübRegion
11:58
Türkiyəli nazir müavini: Süni intellektdən doğru istifadə edilsə insanlar üçün təhlükə olmayacaqXarici siyasət
11:58