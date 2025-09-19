Начальник Академии СГБ: Необходимо внести изменения в Конституцию Азербайджана
- 19 сентября, 2025
- 11:40
После восстановления государственного суверенитета Азербайджана возникла необходимость в дальнейшем совершенствовании конституции.
Как сообщает Report, об этом заявил начальник Академии Службы государственной безопасности имени Гейдара Алиева Эльшад Насиров на конференции в Милли Меджлисе, приуроченной ко Дню государственного суверенитета.
По его словам, Милли Меджлис уже предпринял первые шаги в этом направлении.
Насиров также коснулся изменений, внесенных в Конституцию Нахчыванской Автономной Республики.
"Если в Конституцию Нахчыванской АР внесены изменения, то необходимо внести изменения и в Конституцию Азербайджана", - отметил он.
