Начальник Академии СГБ: Необходимо внести изменения в Конституцию Азербайджана

После восстановления государственного суверенитета Азербайджана возникла необходимость в дальнейшем совершенствовании конституции.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник Академии Службы государственной безопасности имени Гейдара Алиева Эльшад Насиров на конференции в Милли Меджлисе, приуроченной ко Дню государственного суверенитета.

По его словам, Милли Меджлис уже предпринял первые шаги в этом направлении.

Насиров также коснулся изменений, внесенных в Конституцию Нахчыванской Автономной Республики.

"Если в Конституцию Нахчыванской АР внесены изменения, то необходимо внести изменения и в Конституцию Азербайджана", - отметил он.