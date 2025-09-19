Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета
    Начальник Академии СГБ: Необходимо внести изменения в Конституцию Азербайджана

    Милли Меджлис
    • 19 сентября, 2025
    • 11:40
    Начальник Академии СГБ: Необходимо внести изменения в Конституцию Азербайджана

    После восстановления государственного суверенитета Азербайджана возникла необходимость в дальнейшем совершенствовании конституции.

    Как сообщает Report, об этом заявил начальник Академии Службы государственной безопасности имени Гейдара Алиева Эльшад Насиров на конференции в Милли Меджлисе, приуроченной ко Дню государственного суверенитета.

    По его словам, Милли Меджлис уже предпринял первые шаги в этом направлении.

    Насиров также коснулся изменений, внесенных в Конституцию Нахчыванской Автономной Республики.

    "Если в Конституцию Нахчыванской АР внесены изменения, то необходимо внести изменения и в Конституцию Азербайджана", - отметил он.

